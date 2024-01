Les algues? Parlons-en ! – Causerie Café Isa et Jo Pleubian, dimanche 4 février 2024.

Les algues? Parlons-en ! – Causerie Café Isa et Jo Pleubian Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Algues et Traditions.

De tout temps les hommes ont une histoire avec les algues.

Échanges sur le thème des algues en Bretagne et de part le monde.

Questions et témoignages bienvenus.

Café Isa et Jo 7 Rue de l’Armor

Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne algue.voyageuse@gmail.com



L’événement Les algues? Parlons-en ! – Causerie Pleubian a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose