2022-03-25 – 2022-03-25

Souvigné-sur-Sarthe Sarthe Souvigné-sur-Sarthe

EUR 30 30 Le vendredi 25 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h : réalisation d’une haie plessée de 20 mts linéaires à proximité de l’étang municipal (qui sera inauguré le 5 juin 2022).

Entre 12h et 14h : pause repas, choucroute rouge aux pommes.

Le samedi 26 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h : réalisation d’un igloo destiné aux enfants, sur le terrain municipal proche du jardin de l’école.

Entre 12h et 14h : pause repas, ajiaco colombien

Tarif : 30 euros/jour, 15 euros/jour pour les habitants de Souvigné et les adhérents à Casa Olalarte (adhésion gratuite)

Repas et boissons offerts par l’association Casa Olalarte.

La Casa Olalarte organise à Souvigné sur Sarthe une initiation à la technique du plessage en tiges de saule vivant sous la direction de Franck Viel.

+33 6 16 90 86 39

