Plescop

25è Roue Waroch Plescop, 17 février 2023, Plescop. 25è Roue Waroch 17 – 19 février Plescop

Festival de cultures traditionnelles du monde organisé par l’association Petra Neue à Plescop. Plescop plescop Plescop 56890 Morbihan Bretagne [{« link »: « http://www.roue-waroch.fr/ »}] Rencontres, stages, ateliers, balades, concerts, spectacle enfants, fest-deiz, fest-noz ….

Retrouvez la programmation complète sur http://www.roue-waroch.fr/

2023-02-17T20:00:00+01:00

2023-02-19T20:59:00+01:00

