10h : randonnée chanté. 12h30 : concert de Job 14h-18h : 2 tremplins : tous styles de musiques, et concours de musique Bretonne Duo Libre qualificatif pour Gourin. Concours de Palets, et animation diverses. Durant la journée : stages de chant Breton, Accordéon diatonique, biniou,etc… 18h : “Faites de la Musique !” avec L-R (Leticia Baselgas & Ruben Bada), So Groove, Inish Dew et le gagnant du tremplin.

Toute la journée : diverses animations, concours de musique Bretonne Duo Libre qualificatif pour Gourin, stages, tremplin et concerts… Plescop plescop Plescop Morbihan

