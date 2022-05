Festival Culturissimo 2022 : Michel Vuillermoz à Plérin Espace Roger-Ollivier Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Festival Culturissimo 2022 : Michel Vuillermoz à Plérin Espace Roger-Ollivier, 23 juin 2022 20:00, Plérin. Jeudi 23 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de Plérin. L’Espace Roger-Ollivier à Plérin accueille le jeudi 23 juin le comédien Michel Vuillermoz et l’accordéoniste Lionel Suarez pour une lecture musicale de l’ouvrage Le grand monde de Pierre Lemaître. À l’occasion du Festival Culturissimo, l’Espace Roger-Ollivier à Plérin accueillera le jeudi 23 juin à 20 h Michel Vuillermoz de la Comédie Française et l’accordéoniste Lionel Suarez pour une lecture musicale de l’ouvrage Le grand monde de Pierre Lemaître (Calmann-Lévy, 2022). Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire de la Comédie Française, dont il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’œuvre de Molière… À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Après cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, le voici à Plérin, pour une lecture du dernier roman de l’auteur, Le Grand Monde. Une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses, sur les mélodies entraînantes de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez. Espace Roger-Ollivier 13, rue du Stade 22190 Plérin 22190 Plérin Côtes-d’Armor jeudi 23 juin – 20h00 à 21h00

