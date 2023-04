Culturissimo 2023 : Laurent Stocker lit Terminus Malaussène Espace Roger Ollivier Plérin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Culturissimo 2023 : Laurent Stocker lit Terminus Malaussène Espace Roger Ollivier, 20 juin 2023 20:00, Plérin. Pour Culturissimo, Laurent Stocker, de la Come die Française, prête sa voix

aux personnages de Terminus Malaussène, dernier roman de Daniel Pennac et conclusion de 40 ans d’aventures de la saga. Mardi 20 juin, 20h00 1 Culturissimo : Laurent Stocker lit Terminus Malaussène de Daniel Pennac Pour Culturissimo, Laurent Stocker, de la Comédie Française, prête sa voix aux personnages de Terminus Malaussène (Gallimard), le dernier roman de Daniel Pennac. Paru en janvier, l’opus conclut presque quarante années d’aventures et de succès de la fameuse Saga Malaussène. Depuis son César du meilleur espoir masculin obtenu en 2007 pour son rôle dans Ensemble, c’est tout de Claude Berri, Laurent Stocker est omniprésent à l’écran. On le retrouvait l’an dernier à l’affiche de Goliath de Frédéric Tellier et dans la mini-série Oussekine d’Antoine Chevrollier. En 2023, au-delà d’incarner le Président de la République dans Sous Contrôle d’Erwan le Duc, le comédien revient au festival Culturissimo proposer une lecture de Terminus Malaussène de Daniel Pennac.

Inspirée de la collection de romans policiers la Série Noire (Gallimard), la Saga Malaussène connait une popularité sans faille auprès du lectorat français depuis la sortie d’Au Bonheur des ogres en 1985. En début d’année, on retrouvait Benjamin Malaussène dans un ultime volet, encensé par la critique. La lecture se déroulera le mardi 20 juin à 20 heures à l’Espace Roger Ollivier à Plérin.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Plérin (informations au 02 96 79 86 06). Espace Roger Ollivier 13 rue du Stade, Plérin Plérin 22190 Côtes-d’Armor

