Se former pour devenir conducteur de ligne : un emploi à la clé
Plérin, 21 décembre 2023
Jeudi 21 décembre, 09h30

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:00:00+01:00 Un emploi après une formation courte, c’est l’opportunité à saisir ! Des entreprises du secteur (Harris Briochin, Solane, ID Fruits…) recherchent des conducteurs de ligne et l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) met à disposition son centre de formation pour vous qualifier et accéder à l’emploi. A la sortie de la formation de 4 mois (dont 1 mois de stage), c’est l’emploi assuré.

Financement et rémunération de la formation garantis. Une réunion d’information complète avec : présentation des entreprises et métier

détails sur la formation et prise en charge

réponse à vos questions

Plérin 22190 Plérin

