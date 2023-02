PLENITUDE AU P’TIT MILHAUD, 10 février 2023, PARIS.

Comment faire de sa vie une plénitude ? Un chef d’oeuvre ? Une oeuvre d’art ?Faut-il passer par un burn-out pour oser être soi ? Faire du Yoga pour résoudre tous nos problèmes ? De la Sylvothérapie pour remplacer notre psy ?Quand une coach de vie décide d’animer une conférence sur le bien-être pour « réveiller l’animal docile, jovial, sympathique » qui est en nous, on peut s’attendre à tout !Au rythme de cette pseudo conférence drôle et sensible sur le bien-être, vous découvrirez des personnages touchants et attachants dont on se sent proche par ce qu’ils ont traversé, des problèmes existentiels mais universels.« Un spectacle utile d’un point de vue thérapeutique et spirituel » Le Daïla Lama« Cette conférence a changé ma vie » KikouZen« Namasté beaucoup » Yogi94———————————————————————————–Autrice, metteur en scène, interprète : Raphaëlle Feraille /Tout public (dès 12 ans) /Durée du spectacle : 1h00 / PLENITUDE EUR20.0 20.0 euros

AU P’TIT MILHAUD PARIS 80, ALLÉE DARIUS MILHAUD 75019

