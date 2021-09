Tours En ligne Indre-et-Loire, Tours Plénière de lancement et Regards Croisés France-Canada En ligne Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Plénière de lancement et Regards Croisés France-Canada En ligne, 21 octobre 2021, Tours. Plénière de lancement et Regards Croisés France-Canada

En ligne, le jeudi 21 octobre à 14:00

Cette plénière est le lancement officiel des rencontres, “_Santé Mentale, accès et maintien dans l’emploi des salariés et des personnes handicapées_”. Ce temps est l’occasion de : * Rappeler le contexte de l’accompagnement de la santé mentale en France et au Canada, * Parler des apports de la charte d’OTTAWA pour la promotion de la santé * Bénéficier du témoignage d’une entreprise dans la mise en place d’une charte inclusive * Pointer des ressources documentaires. Les présentations seront suivies d’un temps de discussion Animé par : * M. Paul Sehki, DDETS 37 (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ) * Mme. Clarisse Hermelin, CLSM (Conseil local de santé mentale) * Mme. Anne Laure Hirn, FRAPS (Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé) * Mme. Delphine Colas Boudot, FRAPS * Mme. Nadine An Najjar, APSIDE TOP (Tours-Orléans-Paris) * M. Fabien Vidal, Utelias — **Inscription :** [**Lien**](https://forms.gle/TnkMFySdCkxUf9yJ6) — Cet évènement fait partie d’une série de rencontres : * [Jeudi 21/10 de 14h à 15h30](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/pleniere-de-lancement-et-regards-croises-france-canada) : Plénière de lancement et Regards Croisé France-Canada * [Mardi 26/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-representation) : Atelier “Représentation” * [Mardi 26/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-bien-dans-sa-tete) : Atelier “Bien dans sa tête” * [Jeudi 28/10 de 11h à 12h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-autisme) : Atelier “Autisme” * [Jeudi 28/10 de 14h à 15h](https://openagenda.com/les-rencontres-sante-mentale-et-acces-and-maintien-dans-lemploi-des-salariees-et-des-personnes-handicapees/events/atelier-respect-des-droits) : Atelier “Respects des droits”

Gratuit et en ligne, sur inscription.

