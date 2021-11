Paris école Hippolyte Maindron Paris Plénière de Conseil de Quartier Pernety ! école Hippolyte Maindron Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vous êtes invité(e)s à participer à la prochaine réunion plénière du Conseil de Quartier Pernety qui se tiendra mardi 16 novembre 2021, de 19h30 à 21h, à l’École élémentaire publique Hippolyte Maindron, 48 rue Hippolyte Maindron. L’ordre du jour de cette réunion plénière est le suivant : – fonctionnement du Conseil de quartier (rappel) – sujets d’urbanisme (points d’avancement) : place Constantin Brancusi, forêt urbaine place de Catalogne – réveillon Solidaire le 31/12/2021 – actualité des commissions – renouvellement du conseil – prochaine (et dernière) réunion de mandature le 13 ou le 14 décembre 2021 En espérant votre présence dans cette réunion physique, la première depuis fort longtemps, nous vous rappelons que le port du masque, la pratique des gestes barrière, la détention d’un passe sanitaire sera sinon obligatoire au moins vivement conseillé. Le comité d’animation

Entrée libre

