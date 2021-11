Paris école Pierre Larousse Paris Plénière de Conseil de Quartier Didot – Plaisance – Porte de Vanves ! école Pierre Larousse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Habitantes, habitants, Votre conseil de quartier est ravi de vous inviter le mardi 16 Novembre 2021 à 20H à l’école primaire au 28 rue Pierre Larousse. Après 1 an de réunions en ligne, nous serions ravis de vous rencontrer, de vous entendre et d’échanger sur la vie de notre quartier. Venez nombreux avec vos voisins, nous parler de vos préoccupations, de vos idées, partager avec nous vos expérience mais aussi découvrir de quelle manière vous pouvez vous impliquer dans la vie de notre quartier. Partagez cette invitation avec vos voisins que nous ne connaissons pas encore. Le comité d’animation Conseil de quartier Didot Plaisance Porte de Vanves

Entrée libre

