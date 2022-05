Fête de la mer Port de Dahouët à Pléneuf Val André Pléneuf Val André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête de la mer Port de Dahouët à Pléneuf Val André, 11 août 2019 12:00, Pléneuf Val André. Dimanche 11 août 2019, 12h00 Sur place Entrée libre https://contact07672.wixsite.com/bam22370/fete-de-la-mer Concerts, exposants, animations, feu d’artifice, sorties en mer L’association Breizh Art More prend le relai de la fête organisée par la Pauline le 10 août pour les 30 ans de l’association : Dimanche 11 août De midi à minuit sur le quai des Terre-Neuvas à Dahouët. Au programme : Concerts (La Danaë , Sleeper Bill and Mr Toff , Shake it like a Cavman Maracujah, Les Bîches Cocottes , Le Couls/Bodros , Mc Carthy Trio , Sorties en mer avec l’A3PVA et la Pauline, vieux gréements, exposants, animations. Fest-noz et feu d’artifice le dimanche soir Buvette et restauration sur place Port de Dahouët à Pléneuf Val André Quai des terres Neuvas 22370 22000 Pléneuf Val André Côtes-d’Armor dimanche 11 août 2019 – 12h00 à 00h00

