Exposition Art-Photos-Reflets pléneuf-val andré salle des régates Pléneuf-Val-André

Pléneuf Val André

Exposition Art-Photos-Reflets pléneuf-val andré salle des régates, 30 mai 2022 10:00, Pléneuf-Val-André. 30 mai – 6 juin Sur place Entrée libre. 0660929866, http://art-photos-reflets.com Une sélection de 40 photographies réalisées parmi les 4000 reflets effectués depuis 15 ans dans les ports de plaisance. Exposition de 40 photographies en grand format relatives à des reflets marins dans les ports de Normandie, souvent sur toiles pour créer l’ambiguïté avec la peinture, et parfois à la limite de l’abstraction, et une série plus récente sur les mannequins de vitrines intitulée “Reflets de femmes” et réalisée souvent à Paris. pléneuf-val andré salle des régates pléneuf-val andré 22370 Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor lundi 30 mai – 10h00 à 19h00

mardi 31 mai – 10h00 à 19h00

mercredi 1er juin – 10h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 10h00 à 19h00

vendredi 3 juin – 10h00 à 19h00

samedi 4 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 19h00

lundi 6 juin – 10h00 à 19h00

