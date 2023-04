Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton – Tournée CASINO DU VAL ANDRE PLENEUF VAL ANDRE Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton – Tournée CASINO DU VAL ANDRE, 22 avril 2023, PLENEUF VAL ANDRE. Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton – Tournée CASINO DU VAL ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 21:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 37.4 à 37.4 euros. Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement.Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr: cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers!Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la cérémonie en péril…Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer: ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et pour le pire ! Booder, Rebecca Hampton, Pour le Meilleur et pour le Pire Booder, Rebecca Hampton, Pour le Meilleur et pour le Pire Votre billet est ici CASINO DU VAL ANDRE PLENEUF VAL ANDRE 1, COUR WINSTON CHURCHILL Côtes dArmor 37.4

