Festival du théâtre Salle l’escapade Plénée-Jugon, vendredi 26 janvier 2024.

Festival du théâtre Salle l’escapade Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-28

Différentes activités et prestations vous sont proposées tout au long de ce week-end.

Au programme :

Vendredi :

– 13h30 : l’atelier du jeudi présente « Un fil à la Patte » aux collégiens de Plénée-Jugon

– 18h30 : ouverture du festival, apéro rencontre avec la troupe de l’Atelier du Jeudi

– 20h30 : Représentation tout public

Samedi :

– 11h : porte ouverte de l’école de théâtre pour enfants

– 14h : atelier découverte et initiation enfants et adultes animés par Anita Lecollinet et Camille Garcia

– 17h : contes et chants de Jeremy Chapelain, Cie de théâtre Les Petits Gibus

– 20h30 : la troupe Lever de Rideau de La Motte (22) présentera « Une affaire de famille »

Dimanche :

– 11h : brunch et « curieuse exposition » par le svolontaires de l’atelier du samedi

– 14h : la troupe Lever de Rideau présentera « Une Affaire de famille »

– 17h : clôture du festival avec « La nostalgie des blattes » par la compagnie du puits ferrés

.

Salle l’escapade 1 Rue de la République

Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne



L’événement Festival du théâtre Plénée-Jugon a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André