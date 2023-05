Virginie Gautier & Michel Bertier / Festival Et Dire Et Ouïssance Médiathèque Julien Gracq Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

Virginie Gautier & Michel Bertier / Festival Et Dire Et Ouïssance Médiathèque Julien Gracq, 1 juillet 2023 15:00, Plélan-le-Grand. Performance sonore réunissant une poète et un créateur sonore Samedi 1 juillet, 15h00 1 Samedi 1er juillet

15h : Paysage Augmenté, lecture performée de Virginie Gautier (poète) & Michel Bertier (créateur sonore)

« Une équipe de chercheurs arpente une région située entre le connu et l’inconnu. Sous la forme d’un carnet de bord, nous suivons leur exploration teintée d’errance, leurs recensements et leur confrontation à eux-mêmes ». Paysage augmenté est en premier lieu un livre d’anticipation poétique de Virginie Gautier et de Mathilde Roux, mêlant images et textes, sa lecture augmentée en propose une lecture spatialisée par une projection visuelle et une improvisation sonore en live, « une trace qui s’élargit » à la médiathèque Julien Gracq. Gratuit Médiathèque Julien Gracq 18 rue Nationale 35380 Plélan-le-Grand (02 99 61 80 03) Médiathèque Julien Gracq 18 rue Nationale 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine

