Le Dressing de Rosemonde Marché de Plélan, 17 avril 2022 11:00, Plélan-le-Grand. Dimanche 17 avril, 11h00 Sur place Entrée libre, tout public 06 58 18 25 89, communication.laloggia@gmail.com Entresort vestimentaire Rosemonde et ses collègues débarquent chez vous ! Elles déploient leur Dressing ambulant plein d’accessoires décapants et de frusques de grands crus ! Grâce à leur charme et leur charisme incroyable, elles vous invitent à y pénétrer et à jouer le jeu du «qui seriez-vous si vous étiez habillés différemment ?». Il se peut que Léone vous fasse la démo de changement de fringues sans cabine ou que Rosemonde escalade des valises pour vous présenter le si précieux costume de Napoléon caché tout en haut de l’étagère…rien n’est sûr mais tout sera surprenant !! LE DRESSING c’est une expérience vestimentaire à partager ! Directrice du projet, comédienne, artiste de cirque : Julie Font

Comédiennes-clowns : Gaelle Levallois et Noémie Lefebvre

Mise en scène : Benjamin De Matteis

Costumière : Elodie Sellier

Constructeur et bidouilleur structure décor : Franck Breuil Marché de Plélan rue nationale, 35380 Plélan-le-Grand 35380 Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine dimanche 17 avril – 11h00 à 13h00

