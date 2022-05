Germinal | Les batteurs de pavés Cours Ecole Les Mains Vertes Plélan-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

Germinal | Les batteurs de pavés Cours Ecole Les Mains Vertes, 23 juillet 2022 18:30, Plélan-le-Grand. Samedi 23 juillet, 18h30 Sur place Gratuit Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola, “Germinal” met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où le public est invité à jouer presque tous les rôles. Théâtre de rue interactif Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola, “Germinal” met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où le public est invité à jouer presque tous les rôles, faisant des spectateurs un peuple fraternel rêvant de vérité et de justice. Fidèles à leur démarche, Les Batteurs de Pavés reviennent inlassablement à la grande littérature classique, décortiquée à leur manière, pour la rue, afin de mieux la présenter au public. Tel est le credo de la compagnie, qui ne cherche pas à délivrer un message politique insistant, mais simplement à attirer l’attention sur des faits de société, qui se répètent inlassablement. De et avec : Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre Soutien : CORODIS – Commission Romande de Diffusion des Spectacles Cours Ecole Les Mains Vertes 14 Rue de Montfort, 35380 Plélan-le-Grand 35380 Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine samedi 23 juillet – 18h30 à 19h30

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Plélan-le-Grand Autres Lieu Cours Ecole Les Mains Vertes Adresse 14 Rue de Montfort, 35380 Plélan-le-Grand Ville Plélan-le-Grand lieuville Cours Ecole Les Mains Vertes Plélan-le-Grand Departement Ille-et-Vilaine

Cours Ecole Les Mains Vertes Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plelan-le-grand/

Germinal | Les batteurs de pavés Cours Ecole Les Mains Vertes 2022-07-23 was last modified: by Germinal | Les batteurs de pavés Cours Ecole Les Mains Vertes Cours Ecole Les Mains Vertes 23 juillet 2022 18:30 Cours Ecole Les Mains Vertes Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine