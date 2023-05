Poet / festival Et Dire Et Ouïssance Cinéma l’Hermine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Poet / festival Et Dire Et Ouïssance Cinéma l’Hermine, 28 juin 2023 20:30, Plélan-le-Grand. Film programmé dans le cadre du festival ET DIRE ET OUÏSSANCE Mercredi 28 juin, 20h30 1 Mercredi 28 juin

20h30 – Projection du film Poet (Kazakhstan) de Darezhan Omirbayev (2022)

Didar est un poète enchaîné à son travail quotidien dans un petit journal. Mais à l’ère de la consommation de masse, rares sont ceux qui s’intéressent encore à la poésie. En lisant l’histoire d’un célèbre poète kazakh du 19ème siècle exécuté par les autorités, il est profondément ébranlé, y reconnaissant à la fois la dureté et la nécessité de sa vocation. Invité à donner une lecture dans une petite ville, il se retrouve déchiré entre la douleur et la joie, ses accomplissements et ses échecs. Ce film est programmé par Dixit Poétic. La projection sera suivie d’un pot offert et d’une discussion autour du film Entrée : 4€ (tarif réduit) Cinéma L’Hermine 33 rue de l’Hermine 35380 Plélan-le-Grand Cinéma l’Hermine 33 Rue de l’Hermine, 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine

