Soirée clôture de résidence d’auteure avec Frédérique Germanaud Café-librairie La Clef des Mondes Plélan-le-Grand Jeudi 26 octobre, 19h30

Clôture de la résidence d’écriture de Frédérique Germanaud, avec une invitée spéciale, Lucie Taïeb. Jeudi 26 octobre, 19h30 1

Frédérique Germanaud est la première poète en résidence d’écriture en Brocéliande invitée par Dixit Poétic. En place en mai et en octobre 2023, elle eut l’occasion non seulement d’écrire à l’envi, mais aussi de rencontrer différents publics. Pour clore sa résidence, nous vous invitons à la découvrir et à découvrir son écriture, son expérience en Brocéliande, et pour cette occasion, nous lui avons également proposé une carte blanche pour inviter un(e) auteur(e) de son choix à découvrir, lequel s’est porté sur Lucie Taïeb et plus particulièrement sur son livre Freshkills. Recycler la terre (La Contre-Allée, 2020 ; Pocket, 2022).

La soirée sera ponctuée de dégustations solides et liquides (non alcoolisées), bio et locales.

Café-librairie La Clef des Mondes 14 place de la République 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine