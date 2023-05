Jean D’Amérique & James Noël / festival Et Dire Et Ouïssance Café-librairie La Clef des Mondes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jean D’Amérique & James Noël / festival Et Dire Et Ouïssance Café-librairie La Clef des Mondes, 29 juin 2023 19:30, Plélan-le-Grand. Soirée spéciale sur la poésie haïtienne programmée dans le cadre du festival Et Dire Et Ouïssance Jeudi 29 juin, 19h30 1 Jeudi 29 juin

19h30 : Spécial Haïti avec Jean D’Amérique et James Noël

L’œuvre des deux poètes est mise en lumière par le 40ème Marché de la Poésie de Paris, et pour l’occasion, en Brocéliande par Dixit Poétic. Avec ces deux « intranquilles Haïtiens », voici l’occasion de découvrir deux voix majeures de la poésie haïtienne, deux voix au verbe haut, incarné, dont la parole est acte, bougée par la situation politique de leur pays. La Clef des Mondes ne pouvait que leur ouvrir la porte. Discussion et dégustation offerte de boissons locales suivront la lecture. Gratuit En partenariat avec la « Périphérie » du 40ème Marché de la Poésie de Paris Librairie-café La Clef des Mondes 14 place de la république 35380 Plélan-le-Grand Café-librairie La Clef des Mondes 14 place de la République 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine

