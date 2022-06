Pleins feux sur la Plage Colmar, 16 juillet 2022, Colmar.

Pleins feux sur la Plage

37 Rue Denis Papin Colmar Haut-Rhin

2022-07-16 – 2022-07-16

Colmar

Haut-Rhin

0 EUR Le traditionnel feu d’artifice sera au rendez-vous. Mais cette année, il acquiert une tout autre dimension… Rendez-vous à la base nautique de Colmar-Houssen pour un spectacle pyrotechnique musical sur l’eau. Des bouquets de couleurs exploseront dans le ciel pour se refléter dans l’eau… Voilà ce qui vous attend à l’occasion de cette soirée exceptionnelle. Des DJs animeront la soirée. Ce projet est porté par Colmar Agglomération.

Le programme :

21h à 23h : warm up avec DJ Mom’s

23h : spectacle pyrotechnique et musical sur l’eau

23h30 à 00h30 : ambiance électro avec Chris Roldan

Buvettes sur place

Les artistes :

Chris Roldan : DJ résident du poisson rouge durant 16 ans, Chris a également mixé en warm up à la nuit blanche de la Foire aux vins de Colmar devant 10 000 personnes, et a participé à de nombreux festivals.

DJ Mom’s : DJ Mom’s est bien connu des noctambules Colmariens. DJ résident ou guest dans de nombreux établissements nocturnes, la fête est son leitmotiv.

Accès

L’entrée est gratuite, mais il vous faudra obligatoirement un billet pour accéder au site :

les billets sont à retirer sur le site agglo.colmar.fr

L’accès au site sera règlementé. Le parking de la base nautique sera fermé, et les rues des croisements rue Haussmann/rue des frères Lumière et rue Denis Papin/rue des frères Lumière seront interdits aux véhicules.

Des navettes gratuites Trace sont mises en place !

Garez votre voiture sur le parking à l’entrée du Parc des expositions et grimpez dans une navette.

Deux circuits proposés :

Circuit Parc des expositions/ base nautique : un départ toutes les 2min de 20h45 à 23h puis de 23h30 à 1h.

Europe/ gare/ théâtre/ base nautique : départ toutes les 10 minutes de 20h45 à 1h.

Venez vibrer lors d’une soirée pyrotechnique et musicale !

+33 3 89 20 68 68

Le traditionnel feu d’artifice sera au rendez-vous. Mais cette année, il acquiert une tout autre dimension… Rendez-vous à la base nautique de Colmar-Houssen pour un spectacle pyrotechnique musical sur l’eau. Des bouquets de couleurs exploseront dans le ciel pour se refléter dans l’eau… Voilà ce qui vous attend à l’occasion de cette soirée exceptionnelle. Des DJs animeront la soirée. Ce projet est porté par Colmar Agglomération.

Le programme :

21h à 23h : warm up avec DJ Mom’s

23h : spectacle pyrotechnique et musical sur l’eau

23h30 à 00h30 : ambiance électro avec Chris Roldan

Buvettes sur place

Les artistes :

Chris Roldan : DJ résident du poisson rouge durant 16 ans, Chris a également mixé en warm up à la nuit blanche de la Foire aux vins de Colmar devant 10 000 personnes, et a participé à de nombreux festivals.

DJ Mom’s : DJ Mom’s est bien connu des noctambules Colmariens. DJ résident ou guest dans de nombreux établissements nocturnes, la fête est son leitmotiv.

Accès

L’entrée est gratuite, mais il vous faudra obligatoirement un billet pour accéder au site :

les billets sont à retirer sur le site agglo.colmar.fr

L’accès au site sera règlementé. Le parking de la base nautique sera fermé, et les rues des croisements rue Haussmann/rue des frères Lumière et rue Denis Papin/rue des frères Lumière seront interdits aux véhicules.

Des navettes gratuites Trace sont mises en place !

Garez votre voiture sur le parking à l’entrée du Parc des expositions et grimpez dans une navette.

Deux circuits proposés :

Circuit Parc des expositions/ base nautique : un départ toutes les 2min de 20h45 à 23h puis de 23h30 à 1h.

Europe/ gare/ théâtre/ base nautique : départ toutes les 10 minutes de 20h45 à 1h.

Colmar

dernière mise à jour : 2022-06-14 par