PLEINS FEUX SUR LA FONDERIE SAINT-PAVIN DU MANS Petite Maison du Patrimoine Le Mans, mercredi 31 janvier 2024.

PLEINS FEUX SUR LA FONDERIE SAINT-PAVIN DU MANS Petite Maison du Patrimoine Le Mans Sarthe

Exposition de l’Association « Patrimoine Le Mans Ouest ».

Le quartier Saint-Pavin du Mans & pleins-feux sur l’histoire de sa fonderie par Patrimoine Le Mans Ouest.

La Fonderie St-Pavin du Mans est installée en 1841 et s’achève presque un siècle plus tard. Son histoire ainsi que celle de la sauvegarde de ses ponts roulants font l’objet d’une exposition et de la réédition d’une brochure par l’association Patrimoine Le Mans Ouest. Cette présentation s’inscrit en complément d’une première exposition créée par le service Patrimoine de la Ville du Mans dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine culturel.

Entrée libre

Du 31 janvier au 20 avril 2024, chaque mercredi et chaque samedi, de 14h à 17h.

Petite Maison du Patrimoine 19 rue de la Fossetterie au Mans.

Site patrimoinelemansouest.net .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00



