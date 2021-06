Saint-Michel-de-Chaillol Le Kaly Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Pleine nature montagne environnement Le Kaly Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Le Kaly Possibilité d’une prise en charge Etat et/ou collectivité pour les publics éligibles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Kaly 05260 Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T23:30:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T23:30:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T17:30:00

