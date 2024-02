Pleine lumière sur les artistes paléolithiques de la Vallée du Côa Musée National de Préhistoire Les Eyzies, samedi 10 février 2024.

Conférence par Thierry Aubry Docteur en Préhistoire et Géologie du Quaternaire de l'Université de Bordeaux I, sur la découverte, entre 1981 et 1991, de gravures profondément gravées sur des rochers exposés à la lumière, au Portugal dans la vallée du Côa.

Conférence organisée en partenariat avec la Samra et le Musée National de préhistoire. On nous explique depuis plus d’un siècle que nos ancêtres du Paléolithique vivaient surtout dans des abris ou des cavernes, dont ils ont parfois décidé d’en décorer les parois. La découverte, entre 1981 et 1991, de gravures profondément gravées sur des rochers exposés à la lumière, au Portugal puis en Espagne et sud de la France, et de milliers de gravures sur des affleurements rocheux de plein air le long des rives de la vallée du Côa nous interpelle.

Par Thierry Aubry, Docteur en Préhistoire et Géologie du Quaternaire de l’Université de Bordeaux I, responsable scientifique de la Fundação Côa Parque, institution qui gère le Parque archéologique de la vallée du Côa et son Musée, en charge de l’étude, de la conservation et de la divulgation de l’art paléolithique et de son contexte. EUR.

Début : 2024-02-10 17:00:00

Musée National de Préhistoire 1 rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

