Plein Soleil : spectacle familial dans les dépendances du château Château et parc de Pange Pange, vendredi 31 mai 2024.

Plein Soleil : spectacle familial dans les dépendances du château Aux origines, l’espace était tout blanc. Pour inventer le monde, l’ombre et la lumière se sont amusées à tracer des lignes avec une joyeuse énergie. Plein Soleil est une histoire qui s’écrit au fur e… Vendredi 31 mai, 09h30 Château et parc de Pange Entrée libre sur inscription (jauge limitée), accueil public par le jardin médiéval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T10:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T10:00:00+02:00

Aux origines, l’espace était tout blanc. Pour inventer le monde, l’ombre et la lumière se sont amusées à tracer des lignes avec une joyeuse énergie. Plein Soleil est une histoire qui s’écrit au fur et à mesure qu’elle est jouée.

Écrit à partir d’improvisations et de jeux avec les matières, ce conte visuel et sensoriel, fait de mouvements et de sons, déborde d’une vitalité communicative. La compagnie Via Verde joue à merveille avec les perceptions sensorielles des petits, tout en imprégnant leur imaginaire.

C’est un spectacle généreux, rempli de joie, de swing, de vie.

Vivre ensemble sur la même planète, croiser, découvrir et élargir nos territoires, ouvrir son regard, la perception que l’on a de notre place sur Terre, la joie d’être une petite part de cet univers.

Teaser Plein Soleil

La compagnie Via Verde

Château et parc de Pange Rue des Tilleuls, Pange, Moselle, Grand Est Pange 57530 Moselle Grand Est 06 63 85 11 63 http://www.chateaudepange.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 85 11 63 »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Via Verde », « cache_age »: 86400, « description »: « Plein Soleil est ouvert aux imaginaires de tous, u00e2ges, cultures et origines confondus.nCu2019est un conte visuel, sans paroles, que nous avons u00e9crit u00e0 partir du2019improvisations et denjeux avec les matiu00e8res au plateau. Cu2019est un spectacle qui se veut gu00e9nu00e9reux, non conceptuel ou u00e9litiste, rempli de joie, de swing, de vie.nnAux origines, lu2019espace u00e9tait tout blanc.nLu2019ombre et la lumiu00e8re jouu00e8rent u00e0 tracer des lignes pour inventer un monde. nAvec plein du2019eau, une u00e9nergie joyeuse, beaucoup de couleurs et de chaleur.nLu2019espace fut riche, multiple, on put su2019y envoler, direction plein Soleil, voir la vie du2019en haut et revenir ensemble sur la mu00eame Terre.nnCru00e9ation 2020. Tout public du00e8s 3 ans / Duru00e9e 30 minnMouvement, arts plastiques & objets animu00e9snn// DistributionnMise en scu00e8ne : Pascale ToniazzonCollaboration artistique : Stu00e9phane RoblesnInterpru00e9tation : Piera Jovic et Carolina FonsecanScu00e9nographie : Joanie RanciernStructure : Hama le Castor ProductionnChoru00e9graphie : Lucile GuinnnDiffusion : Marta CarrillonRu00e9alisation vidu00e9o : Giovanni Di Legami », « type »: « video », « title »: « Plein Soleil – Cie Via Verde », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1003567332-1e8d1adb59ea262b171fd97cc1ca0e23d00b5e7f75e3f2cc0344c8b60c5ae43a-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/484372467 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/viaverde », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/484372467 »}, {« link »: « https://www.via-verde.fr/creations/plein-soleil/ »}] «Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin», Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s’intègre à merveille dans la campagne environnante.

© Cie Via Verde