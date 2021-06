Plein Soleil La ferme du Buisson, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Noisiel.

Date et horaire exacts : Du 2 juillet au 1 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h à 0h

et samedi, dimanche de 14h à 0h

gratuit

Make it Deep et Sarcus présentent Plein soleil, le spot de l’été pour s’amuser, danser, boire et manger à l’ombre des marronniers. Durant un mois les jardins de la Ferme du Buisson se transforment en terrain d’expérimentations culturelles et festives où convergent les publics et les générations.

C’est un îlot paisible et ombragé où se libèrent les corps engourdis par une année en camisole, où l’on réapprend à communier collectivement au contact de l’art, où l’on vit et l’on danse intensément. C’est un espace entièrement coupé du digital où l’on glisse son smartphone dans une pochette verrouillée magnétiquement avant de pouvoir y entrer, pour ainsi mieux se reconnecter à l’autre et à l’instant présent.

Plein Soleil, c’est un mois de programmation 7 jours sur 7, répartie en 32 rendez-vous originaux. Des événements festifs en open air le week-end, des dj sets et concerts pendant la semaine, mais aussi des ateliers pour petits et grands, des drag show, des ventes de disques et de vêtements de seconde main, des jeux en bois et de société ou du sport en plein air.

La ferme du Buisson Allée de la ferme Noisiel 77186

Contact :La Ferme du Buisson 0164627700 contact@lafermedubuisson.com https://www.lafermedubuisson.com/ 0164627700 contact@lafermedubuisson.com

