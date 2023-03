PLEIN PHARE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

PLEIN PHARE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 15 avril 2023, NANTES. PLEIN PHARE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 21:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Guirec est un gardien de phare breton situé dans les côtes d’Armor. À la veille d’une tempête, il apprend par courrier que le phare va être automatisé et que son contrat prendra fin à l’arrivée du technicien chargé des travaux. À cette nouvelle, Guirec désœuvré, décide de mettre fin à ses jours, mais il va être interrompu par Gilles Barral, jeune businessman brillant perdu dans la tempête en planche à voile. Entre eux, ça va faire tellement d’étincelles qu’ils vont faire passer ce phare pour une minable bougie d’anniversaire. PLEIN PHARE Votre billet est ici THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique Guirec est un gardien de phare breton situé dans les côtes d’Armor. À la veille d’une tempête, il apprend par courrier que le phare va être automatisé et que son contrat prendra fin à l’arrivée du technicien chargé des travaux. À cette nouvelle, Guirec désœuvré, décide de mettre fin à ses jours, mais il va être interrompu par Gilles Barral, jeune businessman brillant perdu dans la tempête en planche à voile. Entre eux, ça va faire tellement d’étincelles qu’ils vont faire passer ce phare pour une minable bougie d’anniversaire. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL Adresse 5, rue Lekain Ville NANTES Departement Loire-Atlantique Lieu Ville THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES

THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

PLEIN PHARE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL 2023-04-15 was last modified: by PLEIN PHARE THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL 15 avril 2023 THEATRE DE POCHE GRASLIN - PL NANTES

NANTES Loire-Atlantique