Plein Phare Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, mercredi 3 avril 2024.

Plein Phare Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Du jeudi au samedi c’est soirée Plein Phare au Garage Comedy Club.

Plein Phare c’est 1h15 de rire !!



Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien que toute l’équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine !



6 à 8 humoristes viennent tour à tour sur la scène mythique et volcanique du Garage comedy pour vous présenter leurs meilleurs blagues.



Tu veux passer une soirée dans la bonne ambiance ? C’est ici.



Votre soirée les meilleurs artistes de la région et d’ailleurs vous font leurs meilleures blagues.



Le Garage est encore ouvert après le spectacle jusqu’à minuit pour boire des verres et discuter avec les artistes. 8.95 8.95 EUR.

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-27

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Plein Phare Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-03 par Ville de Marseille