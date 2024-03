Plein Phare Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, vendredi 5 janvier 2024.

Plein Phare Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien, en plein coeur du quartier des artistes que toute l’équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine !

Ne manquez pas les soirées Plein Phare du Garage Comedy Club qui ont lieu du mercredi au dimanche, offrant une scène diversifiée d’humoristes confirmés qui vous feront rire aux larmes.



Chaque soirs, plusieurs stand uppeur s’enchaînent pour 1 heure et 15 minutes de fous rires.



Apréciez l’atmosphère chaleureuse du Garage en dégustant nos délicieux cocktails faits maison et en ayant l’opportunité de rencontrer les artistes dès la fin de votre séance.



Entrée gratuite Sortie au chapeau pour les artistes 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-03-30

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Plein Phare Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille