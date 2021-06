Allex Allex Allex, Drôme Plein Phare : 3 Jours de spectacles vivants / Tram des Balkans Allex Allex Catégories d’évènement: Allex

Drôme

Plein Phare : 3 Jours de spectacles vivants / Tram des Balkans 2021-06-30

Allex Drôme Le Tram des Balkans invite Mélissa Zantman !

C’est le retour des beaux jours ! Pour l’occasion, le Phare accueille de beaux spectacles à la maison Saint Joseph D’Allex !

Réservation conseillée, billetterie via Facebook asso.andrieandra@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-19 par

