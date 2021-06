Allex Allex Allex, Drôme Plein Phare : 3 Jours de spectacles vivants Allex Allex Catégories d’évènement: Allex

Drôme

Plein Phare : 3 Jours de spectacles vivants 2021-07-03

Allex Drôme Allex 17h – Cie Drôles 2 mamans – Et si on prenait le temps ?

19h – Cie Festibal – La boîte à Ballet

21h – Les Mythos

Réservation conseillée, billetterie via Facebook

Buvette et restauration dès 16h asso.andrieandra@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-26 par

