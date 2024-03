Plein jeu en résonances Orgue de Notre-Dame du Mont Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement, mardi 9 avril 2024.

Plein jeu en résonances Orgue de Notre-Dame du Mont Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une fête de l’orgue pour découvrir ce grand instrument à vent.

Dans le cadre du Bicentenaire de la reconstruction de l’église Notre-Dame du Mont, les Amis de l’Orgue organisent une semaine de l’orgue entre le 9 au 14 avril 2024.



Ce festival, Plein Jeu en Résonances , mettra en valeur l’instrument sous différents aspects, orgue et trompette, orgue et chœur, interprétation et improvisation, orgue à quatre mains.

De grands professionnels et de brillants élèves du Conservatoire de Marseille ont accepté de participer à cette fête de l’orgue et de la paroisse.



L’entrée à ces manifestations musicales est gratuite, l’Association étant attachée à ouvrir la culture à tout le monde.



Le 9 avril de 12h30 à 13h

Trompette et Orgue



le 12 avril à 20h30

Les petits chanteurs de la Major



Le 13 avril à 20h30

Récital d’Orgue avec improvisations



Le 14 avril à 16h

Orgue à quatre mains .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-14

Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Plein jeu en résonances Orgue de Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-25 par Ville de Marseille