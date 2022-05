Plein feux sur les ateliers Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Plein feux sur les ateliers Centre culturel – Théâtre des Mazades, 18 juin 2022, Toulouse. Plein feux sur les ateliers

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 18 juin à 14:00

Faites des activités ! ———————- Une journée de restitution des activités du Centre culturel proposées tout au long de l’année. **Programmation :** **À 14h** : restitution des ateliers enfants **À 17h** : restitution des ateliers adultes **À 18h30** : vernissage de l’exposition « Les apprentis de l’art » (ateliers arts plastiques) **À 20h** : gala de danse enfants/adultes, pour une mise en lumière des différentes esthétiques (indienne, moderne et contemporaine, classique et hip-hop). **La semaine précédant le gala**, les portes s’ouvrent pour que vous puissiez observer le déroulement de ces ateliers, avant l’ouverture des inscriptions fin août !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Plein feux sur les ateliers Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-06-18 was last modified: by Plein feux sur les ateliers Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 18 juin 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne