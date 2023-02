Plein feux sur le cinéma canadien Centre culturel canadien Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Plein feux sur le cinéma canadien Centre culturel canadien, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Découvrez les courts métrages qui ont représenté le Canada cette année au 45e Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand en compétition internationale et jeune public ! Une sélection de récits forts et poignants portés par une nouvelle génération de cinéastes sera présentée lors d’une projection spéciale au Centre culturel canadien. Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd’hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court métrage. Chaque année, la présence canadienne est importante autant dans les différentes compétitions du festival (27 janvier – 4 février 2023) qu’au Marché du Film Court (30 janvier – 3 février 2023). La sélection canadienne est riche en découvertes et plonge les cinéphiles au cœur des multiples sources d’inspiration de cinéastes maître dans l’art de raconter des histoires. En présence de Julie Rousson, membre du comité de sélection international du festival du court-métrage Clermont-Ferrand. En partenariat avec le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Au programme :

Durée totale : 76 minutes KOHA WA TAPAHA (COLLINES ET MONTAGNES)

De Salar Pashtoonyar

Canada, Afghanistan / 2022 / Fiction / 08’00”

Une femme afghane relate en détails les événements qui l’ont amenée à être rejetée par la société. INVINCIBLE

De Vincent René-Lortie

Canada / 2022 / Fiction / 29’43”

Inspiré d’une histoire vraie, Invincible revient sur les dernières 48 heures de la vie de Marc-Antoine Bernier, un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve confronté à son besoin criant de liberté. DES VOISINS DANS MA COUR

D’Eli Jean Tahchi

Canada, Québec / 2021 / Documentaire expérimental / 15’03

Entre Parc-Extension et la ville de Mont-Royal, une cicatrice dans l’espace crée une étrange dichotomie entre deux voisinages. HARVEY

De Janice Nadeau

Canada, France / 2023 / Animation / 09’04”

Harvey jette un regard poétique et lumineux sur le deuil d’un enfant à l’imagination débordante et sur sa façon d’échapper à la disparition d’un parent. OASIS

De Justine Martin

Canada, Québec / 2022 / Documentaire / 14’10”

Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org

Téléfilms Canada

Lieu Centre culturel canadien Adresse 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris

Centre culturel canadien Paris Paris

Plein feux sur le cinéma canadien Centre culturel canadien 2023-02-16

