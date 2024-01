PLEIN FEU – LE CABARET EXTRAORDINAIRE LE BAL BLOMET Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 20 EUR

Tarif Normal : 25 EUR

Avec sa folie, sa bonne humeur et son florilège d’artistes interlopes chanteurs acrobates et musiciens, ce nouvel opus promet surprises et émerveillements…

Après plus de 200 dates de tournée et de salves d’applaudissements dans les plus beaux théâtres de France, Le Cabaret Extraordinaire revient avec son nouveau show au nom évocateur de « Plein Feu », adapté spécialement en version poche pour le Bal Blomet. Avec sa folie, sa bonne humeur et son florilège d’artistes interlopes chanteurs acrobates et musiciens, ce nouvel opus promet surprises et émerveillements… Chaque numéro puise tour à tour dans l’énergie communicative de l’euphorie, de la tendresse et de l’autodérision, pour allier le beau au décalé dans la poésie absurde qui est la touche de cette folle tribu. Sensations et émotions… PLEIN FEU !

Avec Madame Olympe l’irrépressible MC (Stéphanie Barreau), en duo complice avec Jean-Jacques (Philippe Aymard) le MacGyver des plateaux, Yanowski & Fred Parker du Cirque des Mirages, Corentin Rio, facétieux à la batterie, la chanteuse québécoise Cindy Lemaître (Cloé Horry), Ines White Stone (la danseuse équilibriste Inès Valarcher), et Immo, le touche-à-tout de génie. Mise en scène Armelle Hédin en collaboration avec Lula Hugot (Maria Dolores) et Christian Tétard.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Contact : https://www.billetweb.fr/plein-feu

PLEIN FEU – LE CABARET EXTRAORDINAIRE