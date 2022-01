Plein Feu – Le Cabaret Extraordinaire #2 – 19 mars 2022 – Théâtre Fémina Théâtre Fémina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le Cabaret extraordinaire avait enchanté le public du festival. Toujours aussi enthousiasmant, ce second opus est un bijou qui scintille de mille feux. Un spectacle aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour. Un concentré délirant parfaitement maîtrisé. Après 7 ans de succès du premier spectacle, l’équipée du Cabaret Extraordinaire emporte les spectateurs par les talents conjugués saisissants de cette famille d’artistes éclectiques qui réinventent le music-hall. L’esprit de troupe fait ici naître un spectacle total, tout en décalages et jaillissement d’énergie. Romanesque ou loufoque, chaque numéro puise tour à tour dans l’énergie communicative de l’euphorie, de la mélancolie et de l’autodérision, pour allier le beau au décalé dans la poésie absurde qui est la touche de cette folle tribu. Un moment mémorable de partage. Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant.

Plein tarif : 36€ ; Tarif – 12 ans : 10€

Soirée d'ouverture du festival Théâtre Fémina 10 rue de grassi, 33000 Bordeaux

