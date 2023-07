Ciné Plein-Air Plein de Lamoura Boulazac Isle Manoire, 14 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Lundi 14 Août

Ciné Plein-Air : « Ruby, l’ado Kraken »

Suivez les péripéties de Ruby Gillman, une adolescente maladroite et attachante, à la recherche de sa place au lycée d’Oceanside. Mais sa vie bascule lorsqu’elle découvre qu’elle est la descendante directe des reines guerrières Kraken et destinée à protéger les océans du monde entier. Pour accomplir sa mission, Ruby devra affronter Chelsea, une sirène séduisante et populaire qui devient son ennemie jurée.

Ce film d’animation familial vous transportera dans un univers rempli de magie, d’humour et d’aventure. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs marines, à rencontrer des créatures fantastiques et à vivre des moments palpitants.

La séance aura lieu en plein air, dans un cadre enchanteur avec notre Food-Truck La Cabane du Chat présent sur place.

La réservation en ligne est fortement recommandée.

Tarif unique : 5€.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . .

Plein de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday August 14th

Ciné Plein-Air: « Ruby, l’ado Kraken » (Ruby, the Teenage Kraken)

Follow the adventures of Ruby Gillman, an awkward and endearing teenager, as she searches for her place at Oceanside High School. But her life is turned upside down when she discovers she is the direct descendant of the Kraken warrior queens, destined to protect the world’s oceans. To accomplish her mission, Ruby must face Chelsea, a seductive and popular mermaid who becomes her sworn enemy.

This animated family film will transport you to a world filled with magic, humor and adventure. Get ready to plunge into the depths of the sea, meet fantastic creatures and experience thrilling moments.

The session will take place outdoors, in an enchanting setting with our Food-Truck La Cabane du Chat on site.

Online booking strongly recommended.

Price: 5?

Lunes 14 de agosto

Cine al aire libre: « Ruby, el Kraken adolescente

Sigue las aventuras de Ruby Gillman, una adolescente torpe y entrañable, mientras busca su sitio en el instituto Oceanside. Pero su vida da un vuelco cuando descubre que es la descendiente directa de las reinas guerreras Kraken y que está destinada a proteger los océanos del mundo. Para cumplir su misión, Ruby debe enfrentarse a Chelsea, una seductora y popular sirena que se convierte en su enemiga acérrima.

Esta película familiar de animación te transportará a un mundo lleno de magia, humor y aventura. Prepárese para sumergirse en las profundidades del mar, conocer criaturas fantásticas y vivir momentos emocionantes.

La proyección tendrá lugar al aire libre, en un marco encantador, con nuestro Food-Truck La Cabane du Chat in situ.

Se recomienda encarecidamente reservar en línea.

Precio de la entrada individual: 5?

Montag, 14. August

Open-Air-Kino: « Ruby, die jugendliche Krake »

Verfolgen Sie die Abenteuer von Ruby Gillman, einem tollpatschigen und liebenswerten Teenager, der auf der Suche nach seinem Platz an der Oceanside High School ist. Ihr Leben ändert sich jedoch, als sie herausfindet, dass sie eine direkte Nachfahrin der kriegerischen Krakenköniginnen ist und dazu bestimmt ist, die Weltmeere zu schützen. Um ihre Mission zu erfüllen, muss Ruby gegen Chelsea antreten, eine verführerische und beliebte Meerjungfrau, die zu ihrer Erzfeindin wird.

Dieser familienfreundliche Animationsfilm wird Sie in eine Welt voller Magie, Humor und Abenteuer entführen. Machen Sie sich bereit, in die Tiefen des Meeres einzutauchen, fantastische Kreaturen zu treffen und aufregende Momente zu erleben.

Die Vorstellung findet unter freiem Himmel statt, in einer zauberhaften Umgebung mit unserem Food-Truck La Cabane du Chat, der vor Ort anwesend ist.

Eine Online-Reservierung wird dringend empfohlen.

Einheitspreis: 5?

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Périgueux