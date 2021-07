Plein d’air, bol d’air ! Chapiteau Repaire des Contraires, 15 août 2021-15 août 2021, Chanteloup-les-Vignes.

Plein d’air, bol d’air !

du dimanche 15 août au mercredi 29 septembre à Chapiteau Repaire des Contraires

Ce spectacle comique intitulé Bol d’air ! réunit des artistes de cirque et des disciplines urbaines autour de la thématique de l’air. Cet air que nous a tant manqué pendant les confinements et encore avec l’utilisation des masques. Aujourd’hui, à niveau planétaire, nous avons pris conscience de la valeur de l’air qu’on respire. Ces représentations sont suivies d’atelier des disciplines qui sont liée au déplacement libre : • Le PARKOUR : l’Art du Déplacement. activité physique consistant à se déplacer efficacement d’un point A à un point B grâce à ses seules capacités motrices, dans différents types d’environnements. • DOUBLE DUTCH : activité sportive acrobatique, chorégraphique. Deux « tourneurs » font tourner deux cordes en nylon, et une ou plusieurs personnes sautent, font des figures et acrobaties sans toucher lesdites cordes, qui doivent mesurer environ 3,5 mètres. • FREESTYLE FOOT : discipline libre mêlant l’acrobatie et la jonglerie avec un ballon de football. Pour inciter à la mobilité intra-muros et retisser de liens sociaux apaisants, l’action sera mise en place sur 4 quartiers de la ville pendant un week-end. _Horaires et lieux à venir_

Horaires et lieux à venir

Projet pluridisciplinaire réalisé au pied des immeubles des quartier en politique de la ville ou quartier en veille pendant un week-end par ville ou par association partenaire.

Chapiteau Repaire des Contraires Rue Arlequin 78570 Chanteloup-les-Vignes Chanteloup-les-Vignes Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T14:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T14:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T14:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T14:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T14:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T14:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T14:30:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T14:30:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T14:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T14:30:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T14:30:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T14:30:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T14:30:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T14:30:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T14:30:00;2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T14:30:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T14:30:00;2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T14:30:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T14:30:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T14:30:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T14:30:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T14:30:00;2021-09-06T14:00:00 2021-09-06T14:30:00;2021-09-07T14:00:00 2021-09-07T14:30:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T14:30:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T14:30:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T14:30:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T14:30:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T14:30:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T14:30:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T14:30:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T14:30:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T14:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T14:30:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T14:30:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T14:30:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T14:30:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T14:30:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T14:30:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T14:30:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T14:30:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T14:30:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T14:30:00