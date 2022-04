PLEIN CHAMP #4 – FESTIVAL D’ARTS URBAINS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

2022-07-01 – 2022-07-03

Le Mans Sarthe Découvrez l’affiche du prochain festival Plein Champ !

Un visuel réalisé par l’artiste #Seth invité d’honneur du festival.

Retrouvez son portrait à la page 24 du dernier numéro du magazine O Mans : https://lemans.digitomag.com/omans.php Performances artistiques, sculptures, street art. Edition adaptée à tous les publics. +33 2 43 47 36 52 https://www.lemans.digitomag.com/omans.php Découvrez l’affiche du prochain festival Plein Champ !

