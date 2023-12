Gouel an Eost Plein air, site de Prat Coulm Plougoulm Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-08-11

fin : 2024-08-11 . 42ème édition de la fameuse fête de la moisson à Plougoulm. Le Gouel an Eost est une manifestation familiale qui promeut le terroir léonard et la culture bretonne. Messe en breton, défilé bagads, cercles celtiques, sonneurs, battage à l’ancienne, concerts : « Les Ramoneurs de menhir »+ autres groupes à venir ,restauration sur place.

– Entrée payante, gratuit jusqu’à 10 ans, tarif groupes. .

Plein air, site de Prat Coulm Rue de Prat Coulm

Plougoulm 29250 Finistère Bretagne

