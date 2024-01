FESTIVAL ECAUSSYSTEME 1 JOUR PLEIN AIR Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

On vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 juillet 2024 pour une 22ème édition.2 scènes, 21 groupes : 7 groupes par soir pour enchanter petits et grands, et nous rappeler le bonheur de vibrer tous ensemble en musique !Egalement de la partie : nos « journées écaussitoyennes » le vendredi et le samedi, avec un marchééco citoyen, des conférences, des animations, des concerts gratuits … dans le village.Un camping gratuit est proposé sur place et sans réservation.On vous attend les 26, 27 et 28 juillet 2024, pour toujours plus de plaisir, de diversité, de partage et de fête !Programmation :VENDREDI 26 JUILLET : SHAKA PONK PATRICE 6 GROUPES À VENIRSAMEDI 27 JUILLET : FRANCIS CABREL WORAKLS ORCHESTRA 6 GROUPES À VENIRDIMANCHE 28 JUILLET : DEEP PURPLE CHINESE MAN 6 GROUPES À VENIR

Tarif : 46.50 – 46.50 euros.

Début : 2024-07-28 à 18:00

Réservez votre billet ici

PLEIN AIR Prairie du Touron 46600 Gignac 46