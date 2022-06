Plein Air au Bel Air Mulhouse, 25 juillet 2022, Mulhouse.

Plein Air au Bel Air

31 rue Fénélon Mulhouse Haut-Rhin

2022-07-25 19:30:00 – 2022-07-30 23:00:00

Mulhouse

Haut-Rhin

EUR Dans un cadre agréable de verdure, ce festival a lieu pendant 6 soirées et propose des concerts et des projections de films actuels. Venez voir des films d’aujourd’hui dans une atmosphère festive et conviviale.

Cinéma en plein air avec animations et restauration sur place.

+33 3 89 60 48 99

