Pumkin Father

Pumpkin Father est un duo/couple mixant les styles Electro Pop, Rock et Urbain. Tous 2 âgés de 24 ans, ils façonnent leurs influences visuelles avec Tim Burton, la KPOP, la Pop Culture …

Sur scène ils sont généralement accompagnés de « Max », le Mannequin à tête de Monstre et puisent leurs influences musicales chez Yungblud , Billie Eilish , Clara Luciani , Bigflo et Oli et d’autres … Des noms que vous retrouverez avec eux sur scène dans leur Set Live.

Soyez-prêts Pumpkin Father c’est fun, coloré et dynamique !!

https://www.youtube.com/watch?v=x_t27CJLTDc

Plein Air 13190 Allauch Cours du 11 Novembre 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 91 10 49 20 https://tourisme.allauch.com

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Pumkin Father