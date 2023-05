Dynamit Cover Band en Concert Plein Air 13190 Allauch, 21 juin 2023, Allauch.

Dynamit Cover Band en Concert Mercredi 21 juin, 21h00 Plein Air 13190 Allauch

Sur le Cours du 11 Novembre 13190 Allauch de 21h à minuit

Dynamit Cover Band : Groupe de reprises de Marseille avec du Funk, Rock, Pop et dance music revisitées en mode explosif ! Dynamit Cover Band remanie avec finesse et originalité les titres incontournables du Funk, Rock, Pop et Dance music. Synergie de musiciens talentueux, la touche Dynamite Cover Band donne à son répertoire tous les ingrédients pour ravir les plus exigeants des mélomanes.

https://www.youtube.com/watch?v=jMAKjXJm0NE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

