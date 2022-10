Pléiades – « Mer violette parme » et « Mer rose orange », Isabelle Arvers Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Pléiades – « Mer violette parme » et « Mer rose orange », Isabelle Arvers Saint-Étienne, 9 novembre 2022, Saint-Étienne. Pléiades – « Mer violette parme » et « Mer rose orange », Isabelle Arvers

8 avenue de la Libération Bijouterie Escanez Saint-Étienne Loire Bijouterie Escanez 8 avenue de la Libération

2022-11-09 – 2022-11-12

Bijouterie Escanez 8 avenue de la Libération

Saint-Étienne

Loire Dans ces vidéos s’élaborent des formes et des paysages abstraits où le mouvement aléatoire de certains objets, comme la mer ou les vagues dans le moteur de jeu Moviestorm, joue une part importante. Bijouterie Escanez 8 avenue de la Libération Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Saint-Étienne Loire Bijouterie Escanez 8 avenue de la Libération Ville Saint-Étienne lieuville Bijouterie Escanez 8 avenue de la Libération Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Pléiades – « Mer violette parme » et « Mer rose orange », Isabelle Arvers Saint-Étienne 2022-11-09 was last modified: by Pléiades – « Mer violette parme » et « Mer rose orange », Isabelle Arvers Saint-Étienne Saint-Étienne 9 novembre 2022 8 avenue de la Libération Bijouterie Escanez Saint-Étienne Loire Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire