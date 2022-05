Ablaye Cissoko Pléchâtel Pléchâtel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ablaye Cissoko Pléchâtel, 17 mai 2019 20:30, Pléchâtel. Vendredi 17 mai 2019, 20h30 Sur place 10€ 02 99 57 59 76 Musique du Monde Ablaye Cissoko fait partie de la jeune génération des artistes sénégalais. Seul sur scène, cet artiste à la voix douce et paisible nous fait voyager au son de sa kora au cœur d’une Afrique sereine. Son récital mandingue est une prodigieuse démonstration de musicalité et de générosité. Pléchâtel Pléchatel 35470 Pléchâtel Ille-et-Vilaine vendredi 17 mai 2019 – 20h30 à 21h30

