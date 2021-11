Please, Stand Up ! Rocher de Palmer, 4 mars 2022, Cenon.

Please, Stand Up !

Rocher de Palmer, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

Quatre pour le prix d’une, c’est l’assurance de sortir avec une crampe des zygomatiques et les côtes endolories. Et en ce moment, c’est salutaire n’est-ce pas? Le spectacle réunit des extraits de « one woman show » et des sketchs inédits écrits pour l’occasion, avec une mise en scène assurée par Aude Galliou. Sur le plateau du Rocher, se succéderont des pointures affutées de l’humour engagé, élevées au bon grain de l’ironie mordante (Nicole Ferroni), des punchlines féroces (Florence Mendez), des questions existentielles (Laura Domenge), des blagues totalement cash (Christine Berrou). On sait que ca va faire mal. Et on en redemande.

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ – Places numérotées

Please, Stand Up !, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon



