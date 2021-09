Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Please, Stand Up ! Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Please, Stand Up ! Rocher de Palmer, 16 octobre 2021, Cenon. Please, Stand Up !

Rocher de Palmer, le samedi 16 octobre à 09:00

« Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette de féministe ou de porte-drapeau, nous nous rassemblons autour de notre dénominateur commun : l’humour ! », explique Aude Galliou, co-auteure et metteure en scène de ce spectacle au casting variable selon les villes de la tournée, mais toujours impeccable. Au Rocher nous aurons la chance d’accueillir la Belge Farah, working girl dans la finance le jour, stand-uppeuse la nuit, démonteuse de stéréotypes et de clichés ; Anaïs Tampère-Lebreton, qui mène avec son public un drôlissime « entretien collectif d’embauche » ; Marie Desroles, fascinée par les petits défauts de l’être humain ; et l’extravagante Alexandra Pizzagali, à l’humour désaxé, percutant, abrasif et touchant. EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 28€ / Pass 2 soirées : 45€ / Journée à prix libre

« Il n’y a pas d’humour féminin, mais il y a des femmes qui font l’humour » Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon