Haute-Garonne

Please stand up L’Aria, 9 avril 2022, Cornebarrieu. Please stand up

L’Aria, le samedi 9 avril 2022 à 20:30

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… après une 1ère saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP ! **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Tarif plein 21 € | Tarif réduit 16 €

Humour – Stand Up L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00

